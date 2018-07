Stiri pe aceeasi tema

- La data de 27 iunie a.c., Politia Municipiului Targu-Jiu a fost sesizata de un barbat de 55 de ani, din comuna Stanești, despre faptul ca un barbat de 33 de ani, din comuna Totești, județul Hunedoara, i-a sustras o autoutilitara ce se afla parcata pe un teren viran langa locuința sa, iar dintr-o…

- Politistii din cadrul Politiei Orasului Targu Bujor din judetul Galati, au fost sesizati, joi seara, ca un tanar de 20 ani, aflat la volanul unui autoturism, pe strada Movilei din localitate, a efectuat manevra de mers cu spatele si a acrosat un alt autoturism, potrivit unui comunicat transmis vineri…

- Mai multe persoane au ajuns vineri la spital, dupa ce o masina a patruns pe contrasens, in comuna ieseana Bivolari, si a intrat in coliziune cu un microbuz in care se aflau zece elevi. Purtatorul de cuvant al IPJ Iasi, Adina Lupu, a declarat ca deocamdata nu se stie din ce cauza masina a intrat pe contrasens.…

- O polițista a fost ranita in Piața Universitații din București. Agenta voia sa opreasca in trafic o mașina care a lovit-o cu putere. Din primele informații, polițista de la Brigada Rutiera a fost transportata la spital, avand rani la maini și la picioare. Din primele date rezulta ca polițista a efectuat…

- Un tanar in varsta de 26 de ani, din Stroiești, recidivist condamnat pentru viol și eliberat condiționat din Penitenciarul Botoșani cu un rest important de pedeapsa, a fost condamnat din nou, de aceasta data pentru mai multe infracțiuni la regimul rutier.

- O masina a ajuns cu rotile in sus in urma unui accident spectaculos care s-a produs la intersectia strazilor Sfantul Andrei si Palat. Autoturismul circula cu viteza dinspre bulevardul A. Panu spre Podu Ros, iar soferul a pierdut controlul volanului si masina s-a rasturnat pe strada Sfantul Andrei. Dupa…

- Soferul, care circula pe linia de tramvai, nu a acordat prioritate la trecerea de pietoni si a lovit in plin o tanara insarcinata. In urma impactului, fata s-a ales cu multiple traumatisme, posibil si o fractura de bazin, scrie obervator.tv. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest…

- Politistii Secției 1 Politie Rurala Galda de Jos au identificat, pe R.D., un barbat de 28 de ani, din localitatea Metes, judetul Alba, ca persoana banuita de comiterea unui furt in scop de folosința al unui autoturism. La data de 16 aprilie a.c., politistii Secției 1 Politie Rurala Galda de Jos au…