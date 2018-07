Stiri pe aceeasi tema

- Adam Schaub a aflat pe pielea lui de ce nu e bine sa consumi bauturi foarte reci și repede, atunci cand afara este foarte cald. El lucra in aer liber pe o temperatura de 37 de grade. Tanarul s-a gandit sa se racoreasca puțin și a baut o sticla de apa rece ca gheața, relateaza The Sun.…

- Un tanar s a ales cu dosar penal dupa ce a sustras dintr un supermarket produse in valoare de ... 24 de lei. Potrivit IPJ Constanta, la data de 12 iulie a.c., in jurul orei 15:30, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie au identificat un barbat, in varsta de 27 ani, care ar fi sustras, dintr un supermarkert,…

- Caz incredibil in orașul Targu Bujor, din județul Galați. Un tanar in vasta de 20 de ani a furat suma de 10.000 de lei de la o batrana, iar banii i-a investit in cumpararea unui automobil. Hoțul a fost, insa, urmarit de ghinion. Deși nu avea permis de conducere, s-a urcat la volan și a […] The post…

- Gigi Gecali a avut o intervenție la Romania TV in care a vorbit despre un eveniment petrecut in inchisoare. Finanțatorul FCSB a anunțat ca un fost coleg de celula l-a acuzat de furt și i-a facut plangere penala. Becali a anunțat acum clasartea dosarului. „Astazi am primit clasarea unui dosar in care…

- Anatole Abang, fotbalist la Astra, e suspectat de colegi ca ar fi furat 1.100 de lei de la coechipierii sai. In plus, el ar fi fotocopiat cardurile altor doi fotbalisti de la Giurgiu, scrie digi24.ro.

- Anatole Abang, 21 de ani, e in centrul unui scandal uriaș la Astra. Surse GSP.ro susțin ca atacantul ar fi furat 1.100 de lei din buzunarele colegilor in urma cu doua zile și ar fi fotocopiat cardurile altor doi coechipieri. Totul s-a intamplat la antrenamentul de marți, cand mai mulți jucatori au observat…

- A plouat torential in aceasta dimineata la Constanta. Dupa ce apa s a scurs pe mai multe strazi din Constanta a aparut un covor alb de petale de la florile de castan. Florile au fost scuturate de ploaie si au acoperit strazi, masini si trotuare. ...

- Un tanar din Tennessee a fost inregistrat cand incerca sa ii convinga pe prietenii sai sa minta si sa il ajute sa scape de arma pe care ar fi folosit-o sa iși ucida iubita. William Riley Gaul a fost pus sub acuzare si este judecat pentru crima cu premeditare, dupa ce in noimebrie 2016 a impuscat-o…