- FOTO – Arhiva La data de 13 februarie, politistii din cadrul Politiei municipiului Turda, Biroul de Investigatii Criminale, in urma investigațiilor efectuate au identificat o femeie de 39 de ani din Turda, banuita de comiterea infractiunii de delapidare in forma continuata. In fapt, in perioada 2.12.2019…

- Comunicat. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale cerceteaza un tanar pentru furt calificat. In urma investigațiilor efectuate de polițiști, a fost identificat un aradean de 26 de...

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au reținut pentru 24 de ore un barbat banuit de comiterea mai multor furturi din mijloacele de transport în comun. Ulterior, acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Conform probatoriului…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Politiei municipiului Turda au reținut pentru 24 de ore un barbat cercetat pentru savarșirea unor furturi. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- „Politistii Biroului de Investigatii Criminale au identificat un barbat de 31 de ani, din municipiul Iasi, banuit de comiterea infractiunii de furt calificat. In urma investigatiilor, s-a constatat faptul ca, la data de 26 noiembrie, in timp ce s-ar fi aflat intr-o statie de autobuz din municipiul Iasi,…

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Sibiu au reusit sa prinda, joi, un tanar care furase, in timpul noptii, o arma de vanatoare dintr-o cabana din zona satului Nucet, acesta fiind identificat, impreuna cu un alt barbat, intr-o masina aflata in trafic, potrivit…

- Un hunedorean a venit la Arad și a furat sute de conserve de pește in doar cateva zile. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale au identificat un barbat de 41 de ani care, in perioada 21-24 decembrie, in repetate randuri a sustras mai multe seturi de conserve de pește dintr-un supermarket situat…

- „Politistii Biroului de Investigatii Criminale au identificat un barbat de 38 de ani, din municipiul Iasi, banuit de comiterea infractiunii de furt calificat, si o femeie de 42 de ani, banuita de comiterea infractiunii de tainuire. In urma investigatiilor s-a constatat faptul ca, la data de 22 noiembrie,…