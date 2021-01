Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, in varsta de 31 de ani, și-a injunghiat consateanul in urma unui conflict. Potrivit poliției, incidentul s-a produs in jurul orelor 20:00-21:30, in timp ce victima se afla in ospeție.

- Doi barbați de 47 și 48 de ani, locuitori ai Capitalei, sunt cercetați penal pentru furtul unui automobil din curtea unui bloc de locuit de pe bulevradul Dacia. Prejudiciul cauzat proprietarului fiind estimat la 31 500 de lei.

- Au intervenit la documentarea unui conflict intre concubine, un barbat in varsta de 37 ani și o tanara in varsta de 29 de ani, dar au depistat și droguri. Incidentul a avut loc intr-un apartament din sectorul Rașcani a capitalei.

- Un barbat din Ceadir-Lunga a fost retinut de ofiterii Directiei generale teritoriale Sud a CNA si procurorii anticoruptie intr-un dosar de trafic de influenta. Acesta ar fi pretins de la un barbat 800 de euro pentru a-l ajuta sa-si perfecteze permisul de conducere, la categoriile B si C.

- Doi tineri din Drochia și Falești, angajați ai unei Spalatorii Auto, amplasata pe str. Burebista, au fost reținuți de oamenii legii pentru furtulIn cadrul acțiunilor de investigații polițiștii au stabilit ca suspecții in comiterea infracțiunii activeaza la spalatoria auto,

- Doi tineri din Capitala au fost reținuți de oamenii legii, fiind suspectați de comiterea unui furt de biciclete. Aceștia s-au dovedit a fi un tanar de 18 ani și un minor de 14 ani, anterior cercetați penal pentru comiterea mai multor infracțiuni.

- Un barbat de 33 de ani, locuitor al raionului Ialoveni, a fost reținut de oamenii legii pentru comiterea a mai multor furturi. Individul a patruns in doua case aflate in construcție de unde a sustras mai multe instrumente.