- Acolo unde nu gasea beneficiarii acasa semna in fals și incasa pensiile oamenilor. A fost prinsa in urma plangerilor și condamnata la doi ani de inchisoare cu suspendare, iar instanța a stabilit sa plateasca și daune.V. L. era angajata a Postei Romane din 2006, avand atributii de gestiune a sumelor…

- Un agent postal din Aiud a fost judecat pentru patru infractiuni, dupa ce a sustras din banii pe care trebuia sa ii duca beneficiarilor (pensii, alocatii) aproape 22.000 de lei. V. L. era angajata a Postei Romane din 2006, avand atributii de gestiune a sumelor de bani ce trebuia sa le distribuie beneficiarilor,…

- Testarea pentru coronavirus in școli, dupa 8 februarie - teste antigenVlad Voiculescu a vorbit, joi seara, la televiziunea publica, despre posibilitatea testarii in masa in școli. Ministrul Sanatații spune ca in acest moment se ia in calcul aceasta masura pentru ca in urma cu șase luni, la redeschiderea…

- Polițiștii din Alba Iulia au reținut 4 tineri care au furat bani din 10 automate de bilete și dozatoare de lapte amplasate pe raza municipiului Alba Iulia. Cercetarile sunt continuate pentru stabilirea intregii lor activitați infracționale. La data de 28 decembrie 2020, polițiștii de investigații criminale…

- Destinele a cinci copii sunt legate de o poveste dramatica, cum numai in filme credeam ca exista. Trei dintre ei au ramas fara tata și lupta sa il salveze din inchisoare. Alți doi și-au pierdut mama pentru totdeauna, dupa ce barbatul a ucis-o. Cei trei frați au decis sa plateasca ei pensia alimentara…

- Amanda Rees, in varsta de 34 de ani, s-a angajat la firma din Astmoor in 2010 si a inceput sa fure bani incepand cu 2013, pana cand a fost prinsa, in noiembrie 2019, scrie Daily Star. Femeia a transferat direct in contul sau personal 980.673 de lire sterline (peste un million de euro) din banii firmei…

- Fosta președinta a fracțiunii parlamentare a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova și membra a formațiunii, Violeta Ivanov, a luat un procentaj mult prea mic la scrutinul electoral prezidențial din 1 noiembrie 2020. In opinia liderului PCRM, Vladimir Voronin, aceasta a avut posibilitatea sa…

- Makenna Myler, americanca in varsta de 28 de ani, a uimit o lume intreaga dupa ce a alergat o mila (1,6 kilometri) in mai puțin de 6 minute, fiind insarcinata in 9 luni! Makenna a pus un pariu in gluma cu soțul sau, Mike, care a considerat ca nu ar putea alerga o mila in mai puțin de 8 minute. ...