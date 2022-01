Stiri pe aceeasi tema

- V. Stoica “Stabileste termen pentru deliberare, pronuntare si redactare la data de 20.01.2022”. Aceasta este soluția data, la finalul saptamanii trecute, de magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție in dosarul aflat pe rolul Instanței Supreme in care primarul Ploieștiului, Andrei Liviu Volosevici,…

- In Sectiunea Document poate fi consultata Ordinea de zi solutionata a sedintei din "13 decembrie 2021 a Sectiei pentru judecatori in materie disciplinara a CSM. Decizia de astazi poate fi atacata la Inalta Curte de Casatie si Justitie.Cinci judecatori ai Curtii de Apel Constanta au fost sanctionati…

- Prima revendicase drepturile asupra cantinei studentesti „Targusor Copou", in baza unui decret de acum 70 de ani. Sentinta mai poate fi atacata cu recurs. Cantina din Targusor ramane a Universitatii Agronomice, actuala Universitate de Stiintele Vietuu (USV). Curtea de Apel a respins actiunea de revendicare…

- O veste extreme de proasta a venit, saptamana aceasta, pentru Nicolae Manolescu din justiție: criticul literar, acum in varsta de aproape 82 de ani, a pierdut definitive procesul intentat Agenției Naționale pentru Integritate (ANI). Instituția reclama in cazul sau o diferența nejustificata de avere…

- Pe 21 octombrie 2021, Curtea de Apel București a anulat nu mai puțin de trei hotarari de guvern: doua hotarari prin care s-a prelungit starea de alerta, in iunie și iulie, dar și o hotarare prin care s-au modificat restricțiile impuse in starea de alerta. Hotararea CAB nu este definitiva, putand…

- Despagubirile vor fi platite în urma unei decizii din 2019 a Curții de Apel București confirmate, în septembrie 2021, de Înalta Curte de Casație și Justiție, conform edupedu.ro. Astfel, se arata ca acest caz este unul…

- Inspectoratul Școlar Județean Cluj și Ministerul Educației au fost obligate in instanta la plata unor despagubiri morale unor elevi de la un liceu maghiar din Cluj, fiind acuzate de discriminare in folosirea limbii materne in procesul de educație, prin refuzul de a inființa, in 2016, o clasa de arte…

- Comisia Europeana a trimis Guvernului Romaniei o scrisoare in care cere clarificari privind decizia CCR 390 din 2021, care neaga dreptul UE, au declarat surse guvernamentale. Acesta este primul pas procedural spre declanșarea procedurii de infringement (sancționarea unui stat membru care nu respecta…