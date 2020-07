Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, Curtea de Apel Iasi, instanta care il judeca in apel pe barbat, a dispus ca numele barbatului sa fie cautat in bazele de date nationale si sa fie emis un mandat de aducere. Se banuieste insa ca Harschi ar fi plecat din tara. El a fost condamnat in lipsa, de prima instanta, la 2 ani si 6 luni de…

- În aceasta dupa-amiaza, polițiștii de la Ordine Publica din cadrul Poliției Municipiului Bistrița au prins, la scurt timp dupa comiterea unui furt, o femeie în vârsta de 42 de ani, din Cluj-Napoca, informeaza Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Nasaud. Asupra…

- Politistii din Sebeș au retinut 4 barbați din județul Sibiu, ce sunt banuiti de comiterea unui furt dintr-o locuinta. Acestia au sustras bijuterii, o tableta și suma de 700 de lei. Prejudiciul a fost recuperat. La data de 30 mai 2020, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului…

- Litigiul sensibil deschis de catre actualii asociati ai firmei Provet se afla in prezent pe rolul Tribunalului Iasi. Aceasta instanta va stabili daca medicul de familie Gina R. va fi sau nu obligat sa achite despagubiri de peste 6.000 de lei celor care conduc acum cabinetul veterinar. In prima instanta,…

- Un barbat și un minor din Blaj au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetați pentru talharie calificata. Potrivit reprezentanților IPJ Alba, cei doi au intrat in casa unei batrane din localtitate, pe timp de noapte, au batut-o și au furat 1.500 de lei și 30 de litri de vin. In urma…

- Igor Dodon a venit cu un nou atac la adresa opozitiei, dupa ce mai multi deputati au solicitat Curtii Constitutionale sa verifice constitutionalitatea acordului de imprumut semnat cu Federatia Rusa, in suma de 200 milioane de euro. Presedintele considera ca nu exista prevederi in acord care ar fi in…

- Consilierul primului ministru, Vitalie Dragancea, susține ca lidera PAS, Maia Sandu și deputatul Andrian Candu blocheaza in mod intenționat creditul rusesc, „necesar pentru a depași efectele epidemiei și a resuscita economia”. „Tandemul Candu-Sandu, responsabil de 14 miliarde lei (peste 900 mln euro!)…

- Crescuse intr-o familie cum probabil sunt multe, in care barbatul inșala și femeia iarta, in care casatoria se taraște odata cu timpul care pare incremenit intre teama de singuratate și rușinea de gura lumii. Catia nu-și amintea daca iși vazuse vreodata parinții fericiți. Tatal ei, un avocat de succes,…