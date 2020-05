Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 87 ani, din comuna Oniceni, a suferit arsuri la maini si la picioare in urma unui incendiu izbucnit, marti, in gospodaria sa, potrivit ISU Neamt. Un echipaj medical sosit la fata locului i-a acordat ingrijiri medicale si l-a transportat pe batran la spital. ‘Pompierii au constatat ca incendiul…

- Un barbat din Vrancea care a fugit dintr-un spital din Bucuresti, unde era tratat de COVID-19, a fost oprit in trafic de politistii din Ramnicu Sarat. El a fost tinut in taximetrul care il transporta la domiciliu aproape o ora, la intrare in localitatea Oreavu, pana cand un echipaj de la ISU a preluat…

- Patru județe din regiunea Moldovei s-ar putea uni pentru a ridica un spital regional mobil in șapte zile. Consiliul Județean Iași, impreuna cu administrațiile județene din Neamț, Bacau și Botoșani ar putea contribui la achiziționarea unitații... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un barbat in varsta de 37 de ani, din județul Buzau, a fugit din unitatea medicala de pe raza județului Cluj unde se afla internat. Barbatul tocmai fusese testat pentru coronavirus insa nu a mai așteptat rezultatul. Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 1 aprilie, Nicolae Marian…

- Deputatul PSD de Suceava Maricela Cobuz considera ca un spital municipal din județ era mai potrivit pentru a fi transformat in spital Covid-19. Maricela Cobuz a precizat ca in aceste momente grele cadrele medicale și pacienții trebuie sa beneficieze de protecție in aceeași masura. „In ...

- Un cetațean bulgar cu simptome de coronavirus a fugit dintr-un spital din Galați și a bagat șapte persoane intr-un centru de carantina deoarece a calatorit cu acestea intr-un microbuz. Bulgarul a fost prins de...

- INCREDIBIL… Un tanar de etnie rroma de numai 18 ani, din Murgeni, a fost retinut de catre politistii din cadrul Serviciului Rutier Vaslui, pentru savarsirea infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere, vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului! Dus in fata…

- Incident revoltator! Doi copii din Brasov au ajuns de urgenta la spital, joi dimineata, dupa ce s-au trezit cu mascatii in casa. Acestia din urma au gresit adresa unei locatii si asa, i-au bagat in spital pe cei doi copii nevinovati si... speriati.