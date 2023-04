Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 40 de ani, administratorul unei intreprinderi, a fost trimis pe banca acuzaților pentru evaziune fiscala de peste 3,7 milioane lei ca urmare a exportarii miezului de nuca și a nucilor in coaja. Individul ar fi comis faptele in octombrie-decembrie 2015, in contextul exporturilor marfii in…

- Iulian Bot, zis „Viscol”, dat in urmarire internaționala dupa ce a fost condamnat la patru ani si opt luni de inchisoare pentru evaziune fiscala, intr-un dosar in care si fostul sef al IPJ Timis Sorin Muntean a fost cercetat si condamnat, a fost prins in Italia, scrie Digi24. Mandatul de executare a…

- Alti trei oameni, intre care un copil, au fost gasiti in viata, dupa cutremurul din Siria si Turcia. Ei sunt membrii aceleiasi familii si au fost descoperiti printre ruine, la 13 zile de la producerea seismului.

- ”In anul 2022, criminalitatea economico-financiara a continuat sa se manifeste ca un fenomen deosebit de complex atat prin valoarea materiala a prejudiciilor cauzate, cat si prin implicatiile avute in toate domeniile economice si sociale, afectand in mod grav bugetul general consolidat, patrimoniul…

- Rezultatul activitatilor derulate pe linia prevenirii si sanctionarii faptelor de evaziune fiscala de catre Poliția Maramureș s-a concretizat in anul 2022 prin recuperarea unor prejudicii in valoare de 5.229.356 de lei (creștere de 160% fața de 2021), dintre care 3.721.350 de lei prin dispunerea de…

- Politistii au efectuat, joi, 60 de perchezitii in judetele Argeș, Ilfov, Prahova, Iasi, Giurgiu,Teleorman și in Capitala, intr-un dosar penal in care sunt efectuate cercetari cu privire la savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata si agravata, cu un prejudiciu estimat la 2 milioane…

- Unul dintre cele mai complexe dosare penale aflate in lucru la DNA, privind o evaziune fiscala de 600 de milioane de lei si in care 41 de persoane au fost puse sub acuzare, este blocat, la aproape sapte ani de cand a fost deschis, pentru ca procurorul care se ocupa de caz s-a pensionat pe 16 ianuarie…

- Omul de afaceri Iulius Șpak, fost cumnat al interpretei Andreea Antonescu, a fost condamnat, vineri, la 7 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala. Iulius Șpak, unul dintre baieții milionarului oltean Constantin Șpak, a fost condamnat la 7 ani de inchisoare cu executare pentru eva ...