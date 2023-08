A fost zărită o nouă mină pe litoral! La Mangalia A doua mina a fost semnalata de un turist in apele romanești, la Mangalia, dupa explozia de la Costinești. Un turist a semnalat o alta mina marina in Mangalia, unde ar fi explodat in zona falezei, fara a provoca, insa, victime. Mai multe echipaje de poliție și Garda de Coasta se afla, acum, la Mangalia, pe plaja. Se așteapta intervenția unei ambarcațiuni in larg. Momentan, pana la o confirmare oficiala, turiștii se tem pentru siguranța lor. Zeci de oameni s-au adunat deja pe dig pentru a observa presupusa mina marina. Ministerul Apararii Naționale (MApN) a informat deja ca investigheaza zona pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

