A fost votat cel mai bun restaurant din lume din 2018

- In Anul Centenarului și in Anul european al patrimoniului cultural, Festivalul Filmului European revine in Tirgu Mureș, unde sunt programate proiecții intre 18 și 20 mai, la Cinematograful ARTA. Accesul la proiecții este gratuit. Ediția 22.FFE din Tirgu Mureș debuteaza vineri, 18 mai, de la ora 19:00,…

- Fotbalistii clubului Chelsea Londra, David Luiz si William nu sunt doar coechipieri pe teren, dar mai nou, si in business. Cei doi brazilieni au deschis propriu restaurant chiar in Londra. Localul este unul cu specific italian.

- Chiftelutele în sos de rosii, cu parmezan si mascarpone, peste un pat de paste, pot transforma o simpla masa într-una absolut delicoasa, o cina perfecta la sfârsitul unei zile de luni sau chiar pentru o întâlnire de

- Noua romani pleaca din tara in fiecare ora. Intentia lor este sa nu se mai intoarca niciodata in Romania. Instabilitatea economica si politica ii determina sa caute o viata mai buna in strainatate, chiar daca nimic si nimeni nu le garanteaza acest...

- Lucas Pouille (11 ATP) a trimis Franța in semifinalele Cupei Davis, grație victoriei sale obținute in fața lui Fabio Fognini (20 ATP), scor 6-2, 1-6, 6-7(3), 3-6, in al treilea meci de simplu din cadrul confruntarii Italia vs Franța, disputata la Genova.

- Academicianul Ioan-Aurel Pop (63 de ani) este istoric. S-a nascut in satul Santioana, judetul Cluj, a absolvit Liceul „Andrei Saguna” din Brasov si a urmat cursurile Facultatii de Istorie si Filosofie a Universitatii „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, pe care le-a incheiat ca sef de promotie. In 1989 si-a…

- Pentru a intelege modul in care presedintele Vladimir Putin vrea sa reduca dependenta Rusiei de importurile de alimente un exemplu poate fi gasit in regiunea Krasnodar de langa Marea Neagra, unde a fost plantata o livada cu puieti de mar adusi din Italia, transmite Bloomberg, informeaza AGERPRES . Rusia…

- Tragedie pentru o familie originara din Petresti. Un barbat si-a pierdut viata in accident de motocicleta petrecut in Italia, pe 1 aprilie, chiar in ziua in care implinea 47 de ani. Fiul sau, aflat pe aceeasi motocicleta, a fost ranit grav, scrie rotalianul.com. Cu cateva ore inainte de accident, barbatul…