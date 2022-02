Stiri pe aceeasi tema

- Articolul „Clubul Oamenilor de Afaceri din Buzau”, propunerea senatorului Vlad Pufu pentru dezvoltarea antreprenoriatului local se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un fost antreprenor din Buzau, devenit senator la alegerile din anul 2020, a pus bazele unui club care va reuni toți antreprenorii…

- Dezastrul din București și Timișoara in asigurarea incalzirii pe timp de iarna pentru cetațeni este ilustrativ pentru incapacitatea manageriala a primarilor susținuți de USR in administrația publica locala, potrivit PSD. „Dezastrul din București și Timișoara in asigurarea incalzirii pe timp de iarna…

- Reprezentanții PNL Timișoara sunt de parere ca, „blamand in dreapta și in stanga nu se rezolva problema prezentului și cu atat mai puțin a viitorului”. Aceștia mai spun ca, de aproape un an și jumatate, Colterm are o echipa care raspunde de bunul mers al acestei societați, o echipa care in tot acest…

- Tupeul administrației conduse de Dominic Fritz in rispirea banilor publici a atins o noua cota – astazi, colegii de la Renașterea banațeana, au dezvaluit faptul ca firma de avocatura Schonherr și Asociații SCA, angajata de Primaria Timișoara cu cea mai scumpa oferta pentru a gasi soluții pentru salvarea…

- Nicolae Robu a reacționat, astazi, la acuzațiile venite dinspre administrația condusa Dominic Fritz ca nu a bugetat bani pentru cumpararea certificatelor de CO2, situație care a dus la primirea de catre Colterm SA a amenzii record de aproape 107 milioane lei, confirmata inclusiv de Curtea de Apel…

- Proiectele bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2022 au fost adoptate, astazi, de catre Parlament. Proiectul legii bugetului de stat a primit 294 voturi „pentru” si 120 „impotriva”, iar proiectul bugetului asigurarilor sociale de stat a avut 291 voturi „pentru” si 119 „impotriva”,…

- Intr-o internevtie, joi seara, la emisiunea Ancorat in Realitate moderata de Alina Damian la Televiziunea Europa Nova, președintele Alin Nica a vorbit despre soluții pentru salvarea Timișoarei din criza agentului termic. Printre variantele enumerate de Alin Nica, pe langa o centrala care sa utilizeze…

- Nicolae Ciuca este din nou propunerea PNL pentru functia de prim ministru. Dupa mai multe balbe si discutii oficiale si neoficiale, Florin Citu l-a propus chiar el pe Nicolae Ciuca, iar colegii l-au votat in unanimitate.