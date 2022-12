Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica Bacau informeaza printr-un comunicat ca, la nivelul județului Bacau, au devenit operaționale pentru populația generala, 4 noi centre de vaccinare cu noua formula de vaccin impotriva infectiei cu SARS-CoV-2 – vaccinul Comirnaty Omicron BA 4-5. 1.Spitalul „Prof. Dr. Eduard…

- ”Scriu randurile acestea cu gandul la tot ce s-a zamislit in ținutul Bacaului sub efigia de luciditatea a Sfantului prin Farmaciile ce-i poarta numele. Unii ar vedea in ele doar rețeta caștigului și surasul mercurial al banului. Alții numai interesul de a ocupa spațiile interstițiale a unei nevoi ce…

- La data de 17 noiembrie a.c, polițiștii din Moinesti au depistat in flagrant delict, un barbat de 43 de ani, din comuna Magiresti, in timp ce connducea un autoturism, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o concentratie de…

- Biblioteca Județeana „Costache Sturdza” din Bacau a gazduit joi, 10 noiembrie, lansarea primului volum din seria „Opere Complete” de Ion Ghelu Destelnica – cetațean de onoare al municipiului Bacau. Lansarea de carte se inscrie in calendarul evenimentelor din cadrul Centenarului Nașterii lui „Ion Ghelu…

- O prestație de nota zece. Zece, ca și sportivii pe care ACS Karate Traditional Initio Bacau i-a deplasat la „Cupa Brașovului”. Ajunsa la cea de-a patra ediție, competiția organizata de CS Energy Fit Brașov cu sprijinul Asociației Cluburilor de Karate Fudokan s-a desfașurat și anul acesta „in exil”,…

- La data de 30 octombrie a.c., un echipaj de politie rutiera din cadrul Biroului Rutier Bacau, au depistat in flagrant delict, un tanar de 31 de ani, din comuna Margineni, in timp ce conducea un autoturism pe strada Prelungirea Arcadie Septilici din localitate, avand o imbibatie alcoolica de 3,03 mg/l…

- Sute de oameni l-au condus, ieri, pe ultimul drum, pe Daniel Nicodim, șeful și sufletul cetei de urși din Asau, rapus de o boala necruțatoare, scrie unupetrotus.ro. „Tata Urs” isi va dormi somnul de veci in cimitirul Bisericii „Pogorarea Sfantului Duh” din Asau. Cortegiul funerar a fost deschis de…

- Pe cand mima statutul de jurnalist obiectiv (o specie iluzorie inventata de el), Rareș Bogdan a spus ceva memorabil: ,,Cu cat esti mai prost, mai imoral, mai lingusitor, mai grobian, mai ticalos, mai curva si obligatoriu corupt, ai sanse sa devii politican de top”. Ajuns, intre timp, cel puțin un…