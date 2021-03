Vaccinarea persoanei cu numarul 1.000.000 a avut loc miercuri, la ora 11,30, la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti. Este vorba despre o femeie in varsta de 86 de ani din București. La imunizarea persoanei au fost prezenți premierul Florin Cițu și medicul militar Valeriu Gheorghița care a și administrat serul pacientei. Pacienta cu numarul […] The post A fost vaccinat anti Covid-19 romanul cu numarul un milion. Valeriu Gheorghița i-a administrat serul. Premierul Florin Cițu a marcat momentul cu o declarație de presa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online…