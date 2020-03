Vanzarile de masini noi vor scadea cu 45% in luna martie! Din Aprilie si Mai vanzari sunt la MINUS 75%

In prezent JD Power spune ca in luna martie 2020 vanzarile vor scadea cu pana la 45% fata de aceeasi perioada a anului precedent. De fapt acestia spun ca ca in lunile Aprilie si Mai vanzarile reale… [citeste mai departe]