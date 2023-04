Stiri pe aceeasi tema

- Marian Nistor (79 de ani), solistul trupei Savoy, dar și compozitorul celor mai frumoase piese romanești, precum „Domnișoara” și „Mulțumesc, iubita mama!”, este și in afara scenei un romantic incurabil. Artistul ne-a vorbit, in interviul exclusiv pentru Playtech Știri, și despre „Nunta de argint”, cu…

- Sa visezi o prapastie sau sa ai sentimentul de cadere in gol intr-un vis se intampla destul de des și multor oameni. Descopera ce inseamna cand visezi prapastie.Ce simbolizeaza prapastia in visSa visezi o prapastie poate inseamna ca treci printr-o perioada de anxietate. Indica faptul ca ești supraincarcat…

- Emil Mitrache, cunoscut ca Americanu` din serialul romanesc La Bloc, a fost operat pe cord deschis. Un prieten i-a salvat viața și i-a dat banii necesari pentru intervenția chirurgicala. Invitat la podcastul „Acasa la Maruța” , Emil Mitrache a dezvaluit ca in urma cu un an a suferit o operație pe cord…

- Un subofiter din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile „Regele Ferdinand I” Targu Mures, aflat in timpul liber, a reusit, duminica, sa salveze viata unui barbat care voia sa se sinucida. Omul statea intins pe calea ferata și aștepta trenul.

- Soferul unui microbuz scolar din orasul Bocsa din Caras-Severin, care s-a urcat baut la volan, a incercat sa fuga de politistii care l-au oprit in trafic, marti seara, in timp ce transporta elevi spre casele lor. Polițiștii au depistat pe strada Bistriței un barbat de 37 de ani, din Bocșa, in timp…

- Soferul unui microbuz scolar din orasul Bocsa din Caras-Severin, care se urcase baut la volan, a incercat sa fuga de politistii care l-au oprit in trafic, marti seara, chiar daca in acel moment transporta elevi spre casele lor.

- Legalitatea transportului școlar, verificata de polițiștii de la rutiera care au organizat o acțiune, pe raza intregului județ, pentru verificarea legalitații transportului școlar. Activitatea a debutat incepand cu ora 07:00, pana la ora 09:00, perioada in care copiii sunt transportați catre unitațile…

- Și-au lasat copiii pe mana lui, fara sa știe la ce pericol ii expun! Polițiștii dambovițeni au depistat, vineri de dimineața, un barbat care conducea un microbuz școlar, deși consumase bauturi alcoolice inainte sa se urce la volan. Incidentul s-a petrecut pe DJ 710 A, pe raza localitații Valea Lunga.…