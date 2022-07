''A fost ultimul...'' Cristina Ciobănașu, anunțul cu care și-a întristat fanii Cristina Ciobanașu și-a intristat fanii cu un anunț facut in aceasta dimineața. Actrița avea lacrimi in ochi cand vorbea despre una din zilele ei triste. Nu a aparut vreo problema de sanatate sau ceva mai rau, insa este o zi cu o incarcatura emoționala foarte mare pentru frumoasa actrița. Ce s-a intamplat de aceasta zi este atat de importanta. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zi trista pentru muzica romaneasca. Unul dintre membrii fondatori ai formatiei Compact, Lelut Vasilescu, a murit, vineri.Anuntul de pe pagina de Facebook Compact BColegi de 40 de ani, am locuit 20 de ani in aceeasi camera, am cantat mii de spectacole impreuna...acum simt un gol in suflet, dar sunt linistit…

- Scandal la UTA, dupa ce echipa din Arad a ramas sub conducerea lui Alexandru Meszar. Suporterii cer inapoi banii pe abonamente! CONTEXT: UTA urma sa fie preluata de Simion Apreutese și Catalin Juncan. Numai ca, potrivit unui comunicat emis in aceasta dimineața, discuțiile dintre parți s-au impotmolit.…

- Oana Moșneagu și-a anunțat fanii pe una dintre rețelele de socializare ca este trista. Actrița din serialul „Adela”, difuzat la Antena 1, a explicat motivul pentru care nu poate zambi. Iubita lui Vlad Gherman iși ține fanii la curent cu tot ceea ce se intampla in viața ei și nu se ferește sa le spuna…

- Andreea Balan a postat un ultim mesaj inainte de plecarea la America Express. Fanii așteapta cu nerabdare ca show-ul sa inceapa, mai cu seama ca provocarile sunt total diferite fața de cele din sezoanele anterioare. Poate mulți internauți se așteptau ca ea sa nu accepte provocarea pentru ca aceasta…

- Fotbalul romanesc este din nou in doliu, dupa ce Simion Mironaș s-a stins din viața, la numai 56 de ani. In Liga 1, acesta a evoluat la echipe precum Gloria Bistrița, Dinamo, Rapid și FC Argeș. Anunțul a fost facut de fostul club al fotbalistului, Gloria Bistrița. Citește și:VIDEO. Zi speciala la…

- „Știți deja ca au aruncat bombe asupra spitalului, bombele aeriene au distrus spitalul, iar acesta este un semn de crima de razboi, deoarece numarul raniților inainte de asta era de 170, iar acum este de peste 600”, a declarat primarul, Vadym Boichenko, la televiziunea ucraineana.Uzina Azovstal a fost…

- Mihai Stoica (57 de ani), managerul general al celor de la FCSB, are incredere ca meciul cu CFR Cluj din ultima runda a play-off-ului se va juca pe stadionul din Ghencea. FCSB intenționeaza sa faca o cerere oficiala pentru a inchiria arena din Ghencea la meciul din ultima runda a play-off-ului. Mihai…

- Vlad Gherman a starnit un val de reacții in mediul online, unde este urmarit de o mulțime de oameni, asta dupa ce a postat o fotografie rara cu Cristina Ciobanașu și Oana Moșneagu. Fanii au fost de-a dreptul uimiți cand l-au vazut intre fosta iubita cu care a stat mai bine de opt ani și actuala partenera…