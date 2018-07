Stiri pe aceeasi tema

- Fiul liderului gruparii Statul Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost ucis in Siria luni de trei rachete teleghidate rusesti asupra unei pesteri unde acesta se afla, au afirmat serviciile de informatii irakiene, citate de France Presse. Marti, Amaq, agentia de propaganda a Statului Islamic,…

- Cinci lideri ai retelei teroriste Stat Islamic, inclusiv un apropiat al lui Abu Bakr al-Baghdadi, au fost capturati in Irak, intr-o operatiune a serviciilor americane si irakiene, afirma surse citate de cotidianul The New York Times, informatia fiind confirmata de presedintele SUA, Donald Trump,…

- Liderul gruparii Statul Islamic (SI) Abu Bakr al-Baghdadi se afla pe teritoriul sirian, de-a lungul frontierei cu Irakul, si se deplaseaza insotit de o mana de oameni, intre care fiul si ginerele sau, a declarat miercuri un oficial irakian, relateaza AFP.

- Armata americana a constatat o ”resurgenta” a gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) in regiuni din Siria aflate sub controlul regimului lui Bashar al-Assad, a anuntat un oficial militar american, relateaza AFP, conform news.ro.Potrivit colonelului Ryan Dillon, un purtator de cuvant al coalitiei…