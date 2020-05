Stiri pe aceeasi tema

- Patronul firmei care a facut dezinsecția in mai multe locații din Timișoara, in urma carora o mama și doi copii au murit, a fost trimis in judecata. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș anunța ca au dispus trimiterea in judecata a lui B.I.S., in stare de arest la domiciliu, pentru trafic…

- O poveste care a cutremurat Timișoara. O tanara in varsta de 21 de ani se plimba liniștita, in toamna anului trecut, impreuna cu o prietena in parcul Catedralei Mitropolitane a Banatului. In jurul orei 19, fata a fost acostata de un individ care dupa cateva schimburi de replici a lovit-o cu bestialitate…