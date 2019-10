A fost testat, cu succes, un nou vaccin împotriva tuberculozei Un vaccin experimental impotriva tuberculozei a oferit rezultate promitatoare, protejand jumatate dintre persoanele carora le-a fost administrat, au anuntat oamenii de stiinta reuniti marti la o conferinta in India, unde s-a afirmat ca aceasta reusita medicala ar putea reprezenta o descoperire revolutionara in lupta pe care cercetatorii o duc impotriva celei mai letale boli infectioase din lume, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Aproximativ 1,5 milioane de oameni mor din cauza tuberculozei in fiecare an pe plan mondial, ceea ce inseamna ca pana si un vaccin ce are doar un succes partial… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

