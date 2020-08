Stiri pe aceeasi tema

- Buzaul inregistreaza primul deces al unui bolnav infectat cu coronavirus, care nu suferea de nici o afecțiune cronica. Județul a ajuns la 21 de decese in randul bolnavilor de COVID-19, insa acesta este primul al unui pacient care nu suferea de nici o boala, iar coronavirusul l-a ucis. Este vorba despre…

- Ma numesc Ion Albu, am 68 de ani, sunt medic primar, doctor in științe medicale și inca lucrez la Spitalul Județean „Sf. Pantelimon” Focșani. Am sa incerc sa fiu cat se poate de direct, sincer și scurt. De 20 de ani am hepatita cronica autoimuna, pentru care iau tratament cu medicamente de scadere a…

- O pacienta, din Alba Iulia, in varsta de 66 de ani, confirmata cu COVID-19, care a suferit un AVC ischemic carotidian stang și prezenta obezitate morbida și hipertensiune arteriala, a decedat, marți, 30 iunie, la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia. Pacienta a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe…

- Costin Marculescu, actor care a jucat și in filmul "Liceenii , a fost gasit mort in propria locuința, dupa ce vecinii au sunat in seara zilei de 10 iunie la 112 și au anunțat ca un l-au mai vazut de cateva zile pe barbat.

- Patru decese provocate de coronavirus au fost anuntate in urma cu scurt timp. Bilantul a ajuns la 1.223. Deces 1220. Femeie, 83 ani, județ Suceava. Data confirmare: 09.04.2020. Data deces: 26.05.2020. Comorbiditați: Boala renala cronica stadiul V, dializa ta. Insuficienta cardiaca clasa III NYHA. BPOC.…

- Bistrița-Nasaud inregistreaza cel de-al 25-lea deces al unei persoane infectate cu CoVid-19. Este vorba despre o femeie care suferea și de alte boli. Femeia avea 66 de ani și a fost depistata pozitiv cu CoVid-19 in data de 15 mai. O saptamana mai tarziu, in 22 mai, aceasta a decedat la Spitalul Județean…

- Decesul cu numarul 6 din Prahova si 1106 la nivel national la pacienti infectati cu noul coronavirus a fost anuntat oficial duminica seara. Este vorba despre o femeie in varsta de 69 de ani, care fusese internata la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti in urma cu aproape o luna. In ultimele saptamani,…

- Este informația serii la Buzau: In urma testarii a 38 de cadre medicale de pe sectia Medicina Interna a rezultat ca șapte cadre medicale de aici sunt infectate cu noul Covid-19. Menționam ca este vorba despre un medic, patru asistente și doua infirmiere. Toate cele șapte cadre medicale vor fi internate…