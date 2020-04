A fost stabilita procedura de aprobare a zborurilor pentru romanii care pleaca sa lucreze in strainatate. Intra de luni in vigoare

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor Infrastructurii si Comunicatiilor (MTIC) a definitivat si aprobat Ordinul de ministru referitor la procedura anuntata in cursul zilei de 10 aprilie a.c. in ceea ce priveste organizarea grupurilor de lucratori sezonieri care pleaca de pe aeroporturile din Romania spre alte…

- Premierul Ludovic Orban a explicat ca, pana in acest moment, aproximativ 250.000 de romani din strainatate au revenit in țara. Conform cifrelor oficiale, in Romania avem 15.407 persoane in carantina instituționalizata și 114.699 in izolare. Trebuie sa ținem cont de faptul ca in carantina și izolare…

- Astazi, la o saptamana de la instituirea starii de urgenta in Romania din cauza coronavirusului, intra in vigoare, de la ora 22.00, noile restrictii de circulatie in afara locuintei.Romanii care ies din casa in intervalul 22.00 06.00 trebuie sa aiba la ei, pentru a le prezenta politistilor sau jandarmilor,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca a identificat mai multe variante de transport aerian pentru a aduce in tara romanii angajati sezonier si afectati de restrictiile de calatorie impuse de Italia, in contextul pandemiei de coronavirus. O prima astfel de cursa va fi organizata dinspre…

- Ministerul de Externe si Ministerul Transporturilor anunta ca au identificat mai multe variante de transport aerian pentru aducerea in tara a romanilor care se lucreaza ca sezonieri sau sunt in situatii dificile in Italia, prima cursa urmand sa fie sambata, de la Torino. "In continuarea eforturilor…

- Sunt ajutați astfel romanii aflați in Italia care sunt lucratori sezonieri și care sunt afectați de restrangerea drastica a activitaților economice, dar și romanii care se afla in situații deosebite, fara posibilitați reale de a continua prezența pe teritoriul italian.MAE transmite ca detaliile privind…

- Mai mulți cetațeni romani care au ramas blocați, miercuri, in Spania au facut un apel disperat din aeroport, la Barcelona, cerand ajutor sa ajunga in țara. Ei spuneau ca se simt abandonați și se intreaba daca mai sunt ai Romaniei sau nu. „Avem o rugaminte la dumneavoastra, va rugam frumos sa ne ajutați…

- Romania se confrunta deja cu cazuri de persoane infectate cu coronavirus sau de oameni care au venit din zone de infectate și care trebuie sa stea in carantina, acasa ori la spital. CNAS precizeaza ca cei asigurați pot beneficia de concediu, platit cu 75% din salariul brut, dar au voie și la indemnizație…