- Avocat Dr. Daniel MOREANU: A fost stabilita Procedura constatarii si sanctionarii incalcarii GDPR. Legea nationala privind protectia datelor a fost abrogata in mod oficial. Despre GDPR / Regulamentul General privind Protectia Datelor adoptat la nivel european in anul 2016 si aplicabil in mod direct…

- In urma cu 2 zile a fost publicata legea prin care s-a abrogat legislatia nationala in materia protectiei datelor cu caracter personal pentru aplicarea in Romania a GDPR. Legea va intra in vigoare la inceputul saptamanii viitoare, iar unele dispozitii al acesteia vor fi aplicabile incepand cu data de…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat luni, dupa adoptarea modificarilor la Codul de procedura penala, ca Romania a fost transformata "intr-un stat al infractorilor", informeaza Agerpres. "Astazi ati transformat oficial Romania intr-un stat al infractorilor, in mod oficial si declarat.…

- In perioada 11.12.2004 data la care a intrat in vigoare Legea 535 2004 si 16.02.2016 pana la decizia CCR numarul total de mandate de securitate nationala initiale, prelungiri si completari solicitate de Serviciul Roman de Informatii a fost de 28.784, din care 9.292 initiale, informeaza SRI intr un comunicat…

- Regulamentul European 2016/679 privind Protectia Datelor cu Caracter Personal (GDPR) devine aplicabil si in Romania incepand din 25 mai 2018, informeaza AGERPRES . Practic, vorbim despre “momentul zero” de la care datele de identificare, tranzactionale, financiare, demografice, de localizare sau alte…

- O companie din cinci, din Romania, nu au auzit pana in prezent de Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR), desi a ramas o zi pana la implementarea acestor norme, potrivit noului Raport European privind Platile, realizat de Intrum si publicat joi.

- Desi ar trebui sa garanteze pentru buna implementare a Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR) in tara noastra, statul roman a ramas el insusi in urma cu adoptarea legilor care sa permita colectarea si prelucrarea datelor personale in conformitate cu noile standarde impuse de UE.…

- Regulamentul General pentru Protectia Datelor (GDPR – General Data Protection Regulation), care urmeaza sa intre in vigoare de la 25 mai, este ca o sperietoare pentru multe companii. Mai ales in contextul scandalului din ultimele saptamani legat de Facebook – Cambridge Analytica.…