A fost stabilită perioada în care va avea loc Festivalul Artelor Timișorene. Persoanele interesate pot depune proiecte Primaria Timișoara anunța ca a fost stabilita perioada in care se va desfașura unul dintre cele mai importante festivaluri ale orașului. Este vorba de ediția a VI-a a Festivalului Artelor Timișorene, organizat intre 1 și 7 iunie. Reprezentanții instituției informeaza ca artiștii locali, profesioniști sau amatori, studenții, elevii, precum și toți timișorenii creativi și pasionați […] Articolul A fost stabilita perioada in care va avea loc Festivalul Artelor Timișorene. Persoanele interesate pot depune proiecte a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

