Institutiile implicate in negocierile purtate cu cei de la Retim au ajuns un acord cu operatorul care va presta seriviciile de salubrizare ale orasului in ceea ce priveste noua forma a contractului, intocmit pentru perioada urmatoare. Asociatiile de proprietari si firmele din oras vor fi invitate sa semneze noile contracte in perioada urmatoare. Astfel, Federația […] Articolul A fost stabilita noua forma a contractului de salubritate pentru Timisoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .