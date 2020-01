Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute, primarul Timișoarei a scris pe Facebook un mesaj dur pentru proprietarii de cladiri care iși lasa imobilele sa se degradeze. Mai mult, a impus și un termen limita pentru reabilitarea cladirilor afectate de intemperii. „Mie nu-mi face placere sa va amendez sau sa va supraimpozitez,…

- Primaria Sibiu a dat startul unui nou trend anul acesta, dupa ce a amplasat la Targul de Craciun o roata panoramica, adusa de la o fabrica din Italia. Roata are 22 de metri inalțime și 16 gondole cu 64 de locuri, conform presei locale. Oradea i-a calcat rapid pe urme și a adus o roata asemanatoare,…

- Ceremonia a inceput duminica seara in jurul orei 17.20. Militarii Brigazii 18 Cercetare Supraveghere „Decebal” din Timișoara au marșaluit, pe muzica de fanfara, pe traseul: bulevardul Regele Ferdinand I (in fața Catedralei Mitropolitane), bulevardul Regele Ferdinand, bulevardul C.D. Loga,…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a revenit sambata cu precizari, spunand ca nimeni nu poate interzice manelele in democrație, dar ca timișorenii au nevoie de aprobarea primariei pentru a asculta acest gen medical in locurile publice. Nicolae Robu a publicat pe pagina lui de Facebook mai multe "CLARIFICARI…

- Dupa aflarea rezultatelor exit poll, liberalii au facut o plimbare prin piețele centrale ale Timișoarei, pentru a-și manifesta bucuria caștigarii alegerilor. Un grup de liberali, in frunte cu Nicolae Robu, liderul PNL in Timiș, a mers prin Piața Unirii și Piața Victoriei, trecand prin Piața Libertații,…

- Dupa anuntarea exit poll-urilor la ora 21, mai multi liberali au iesit in centrul Timisoarei pentru a sarbatori victoria lui Klaus Iohannis in cursa pentru Cotroceni, informeaza news.ro. Liberalii au iesit in Piata Unirii, apoi au strabatut Piata Libertatii si in final Piata Victoriei, ajungand…

- Cea de-a 13-a ediție se desfașoara intre 15 noiembrie 2019 și 3 ianuarie 2020. In Piața Mare din Sibiu se regasesc peste 100 de expozanți, alaturi de un patinoar in aer liber și de o roata panoramica, dar și Atelierul lui Moș Craciun și Parcul lui Moș Craciun. „Spectaculoasele proiecții…

- Va reamintim ca in 2016, pentru ca nu au gasit un brad potrivit, autoritațile locale l-au cumparat din zona Gurahonț, județul Arad. In 2017, bradul a fost taiat dintr-o curte din Dumbravița. Anul trecut, din lipsa de opțiuni, cei de la Primaria Timișoara au comandat bradul tocmai din Italia.…