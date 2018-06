Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara va organiza o dezbatere publica privind delimitarea zonei de promenada. Proiectul care urma sa fie votat viner in plenul Consiliului Local a fost retras de pe ordinea de zi chiar de primar. Inițial Robu a refuzat dezbaterea publica in acest sens.

- Vazuta mai degraba ca ”jucaria preferata” a lui Nicolae Robu, decat o echipa dorita de timișoreni, ACS Poli a ajuns un exemplu de ”așa nu”. Alimentat la inceput cu milioane de euro de la bugetul local, inclusiv pe fondul presiunii primarului, proiectul fotbalistic al autoritaților a intrat in deriva…

- Comisia speciala pentru elaborarea Codului administrativ continua joi dezbaterea pe articole a proiectului, scrie Agerpres. Discutiile vor fi reluate de la articolul 400 din cele peste 600 ale proiectului, text ce vizeaza categoria functionarilor publici de conducere.Citește și: CCR ar…

- Pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Constanta din 29 mai 2018 se afla si proiectul de hotarare ce vizeaza modificarea HCL nr. 63 2013 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat din municipiul…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a supus, marti, dezbaterii publice modificarile la Statutul politistului, motvand ca acestea sunt necesare din cauza deficitul de personal si nevoii de a corecta anumite prevederi care au fost declarate neconstitutionale. Modificarile vizeaza descentralizarea mecanismului…

- Reglementarile care facilitau politistilor incetarea raporturilor de serviciu, inclusiv in jurul varstei de 40 de ani, prevazute in actuala legislatie, vor fi modificate in urma consultarilor cu sindicatele reprezentative din Politie, potrivit proiectului OUG pentru modificarea si completarea Legii…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala a postat astazi pe pagina de Internet doua proiecte de acte normative, conform Legii 52 2003, care sunt supuse dezbaterii publice.Este vorba de bull; Proiect de ordin al presedintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii de stabilire si de regularizare a contributiei…

- Conducerea Primariei Sfantu Gheorghe, care a lansat luna trecuta un concurs de idei pentru reabilitarea lacului de agrement din zona Garii, a anuntat miercuri ca va supune dezbaterii publice cele 12 proiecte inscrise in competitie. Potrivit reprezentantilor municipalitatii, comisia de evaluare a apreciat…