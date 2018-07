Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de incendii din cadrul Serviciului de pompieri (DAEE) a anunțat sambata ca, principala cauza a incendiilor de vegetație, in urma carora cel puțin 85 de persoane au murit, este neglijența, relateaza site-ul ekathimerini.com, transmite Mediafax. Nikos Toska, adjunct al ministrului…

- Militarii romani ajuta la stingerea incendiilor din Grecia Foto: MApN. Doua avioane militare românesti au fost trimise în Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor din ultima perioada. Este vorba despre un avion Spartan configurat pentru stingerea incendiilor si despre un…

- Astazi, 25 iulie, o aeronava C-27J Spartan, configurata pentru stingerea incendiilor și o aeronava C-130 Hercules, pentru sprijin logistic, impreuna cu aproximativ 20 militari-echipajele aeronavelor și personal auxiliar, au decolat spre Grecia, in jurul orei..., pentru a acționa in vederea stingerii…

- UPDATE – ora 15:10 Oficiali din Grecia au comunicat ca peste 60 de persoane si-au pierdut viata in urma incendiilor de vegetatie care au devastat orase si statiuni de pe coasta, din apropiere de Atena. Primarul orasului Rafina, din prefectura Attica de Est, a declarat ca numarul victimelor va continua…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, in ultimele zile, capitala Atena se confrunta cu incendii de vegetatie, declansate si in contextul unui val de caldura care s-a abatut asupra tarii, cu temperaturi de…

- Numeroase sate de pe teritoriul Suediei au fost evacuate in noaptea de miercuri spre joi, iar altele au fost in pericol de a fi cuprinse de flacari, in conditiile in care autoritatile se lupta sa stinga peste 40 de incendii forestiere provocate de temperaturile ridicate, informeaza DPA. In urma solicitarii…

- Mii de persoane au fost fortate sa isi paraseasca locuintele din cauza incendiilor forestiere izbucnite in Suedia, in conditiile in care televiziunea publica suedeza SVT a anuntat prezenta acestora in 80 de locatii diferite din tara, informeaza Xinhua. Incendiile au izbucnit in weekend si s-au raspandit…