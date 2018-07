Stiri pe aceeasi tema

- Un cerc format din patru suspecti a fost stabilit de catre anchetatori in cazul fetitei de 5 ani ucisa si violata la Baia Mare la inceputul lunii mai, a afirmat, vineri, la Cluj, seful IGPR, Ioan Buda. “Ancheta de la Baia Mare, lucram intens la acest caz, sub coordonarea procurorului, avem acolo un…

- Șeful IGPR, Ioan Buda, susține ca, in cazul anchetei vizand fetița de 5 ani din Baia Mare ucisa și violata la sfarșitul lunii mai, anchetatorii au un cerc format din patru suspecți, sperand ca dosarul sa fie rezolvat cat mai repede, chiar in urmatoarele zile, scrie Mediafax.Ioan Buda a declarat,…

- Șeful IGPR, Ioan Buda, susține ca, in cazul anchetei vizand fetița de 5 ani din Baia Mare ucisa și violata la sfarșitul lunii mai, anchetatorii au un cerc format din patru suspecți, sperand ca dosarul sa fie rezolvat cat mai repede, chiar in urmatoarele zile. Ioan Buda a declarat, vineri, presei, la…

- Unul dintre suspectii in cazul fetitei batjocorite si ucise in Baia Mare, gasit mort in raul Lapus. La fata locului s-a deplasat un echipaj al ISU Maramures cu o barca, pentru a cauta copilul inghitit de ape. Surse judiciare declara ca Vladut, baiatul inecat in Lapus, este unul dintre suspectii in cazul…

- Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures, Bogdan Gabor, a declarat, sambata, corespondentului MEDIAFAX ca anchetatorii au ajuns la concluzia ca fetita nu a fost rapita, ci a mers cu o persoana pe care o cunostea. ”Sunt audiate multe persoane, rude, cunoscuti, inclusiv membri…

- Familia Esterei, fetita de 5 ani din Baia Mare care a fost violata si ucisa, este audiata, sambata, pentru stabilirea imprejurarilor in care fetita a disparut din fata blocului, printre cei chemati fiind ceilalti sase frati, dar si tatal, deoarece minorii nu pot fi audiati decat in prezenta unui adult.

- Exista 10 suspecti in cazul fetiței de 5 ani din Baia Mare care a fost violata și apoi ucisa, dar numai doi sunt principali. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Toți au fost audiați de catre oamenii legii. (CITEȘTE ȘI: CRIMA DIN BAIA MARE. LOVITURA DE TEATRU! […]…

- Analizele ADN in cazul fetitei de 5 ani violata si ucisa in Baia Mare sunt procesate in regim de urgenta. Investigatia este ingreunata deoarece familia fetitei a mutat de trei ori corpul acesteia dupa ce a fost gasita fara suflare.