A fost stabilit traseul pentru viitoarea autostradă Timișoara – Moravița Unul dintre proiectele indelung discutate de guvernanți de-alungul anilor pare sa fi facut in sfarșit un pas inainte. Catalin Drula, ales deputat de Timiș din partea USR-PLUS și apoi numit ministru al Transporturilor a anunțat ca a fost stabilit traseul final pentru viitoarea autostrada A9. „S-a incheiat analiza multicriteriala a studiului de fezabilitate pentru Autostrada […] Articolul A fost stabilit traseul pentru viitoarea autostrada Timișoara – Moravița a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aktor si-a luat angajamentul ca lotul 2 din autostrada Sebes - Turda va fi finalizat pana in vara, in timp ce constructia lotului 3 din Centura Capitalei ar trebui sa inceapa pana la sfarsitul lunii mai 2021. Potrivit unui comunicat al companiei, remis marti AGERPRES, in recenta videoconferinta cu…

- Studiul de Fezabilitate pe Autostrada „Unirii" A8, pe sectorul Tg. Mureș – Tg. Neamț ar trebui sa fie gata in acest an. Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a declarat recent ca iși dorește scoaterea la licitație in 2021 a capetelor – Tg. Mureș – Miercurea Nirajului (23km) și Tg. Neamț – Moțca/DN2…

- De aproape doi ani se afla in revizuire Studiul de Fezabilitate pe cei peste 200 de km de autostrada A8 de la Tg. Mures la Tg. Neamt, iar la final de 2020 a fost aprobat traseul final al autostrazii Unirii care va traversa Carpatii Orientali si va uni Moldova de Transilvania. In 2021 intreg SF-ul ar…

- Dominic Fritz spune ca are vești despre un drum foarte important pentru timișoreni și timișeni. In opinia sa, amenajarea unui drum de zece kilometri in doi ani este o realizare. „Avem și vești bune, la acest final de saptamana: CNAIR a semnat contractul, iar in doi ani vom avea un nou drum de legatura…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis printr-un comunicat de presa, ca vineri, in prezenta ministrului Transporturilor, Catalin Drula, conducerea CNAIR a semnat cu reprezentantii Todini Costruzioni Generali S.p.A. contractul de proiectare si executie pentru…

- Contractul pentru “Drumul de legatura Autostrada A1 Arad -Timisoara - DN 69" a fost semnat, vineri, valoarea contractului fiind de aproape 190 de milioane de lei. Perioada de executie a lucrarilor este de 18 luni. Drumul respectiv are o lungime de 10 kilometri. Compania Nationala de Administrare…

- O noua incercare pentru Autostrada de pe Valea Prahovei. Studiul de fezabilitate va fi revizuit. Saptamana viitoare se semneaza contractul pentru revizuirea Studiului de Fezabilitate pe intreg tronsonul Ploiești – Brașov de pe Autostrada A3, a anunțat, ministrul Transporturilor, Catalin Drula, intr-un…

- Viitoarea autostrada care va lega Timișoara de granița cu Serbia a ajuns in stadiul in care se discuta pe unde ar putea sa se conecteze cu infrastructura rutiera din capitala județului. La Palatul administrativ a avut loc o intalnire de lucru la care au participat reprezentanții autoritaților, ai proiectantului…