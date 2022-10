Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Cluj are un nou șef, in persoana comisarului șef Mihai Rus, nepotul lui Ioan Rus, fostul ministru de Interne din perioada guvernului Nastase. Comisarul șef Mihai Rus a condus in trecut Inspectoratul de Poliție Județean Alba, iar in ultimii ani a fost șeful Brigazii de Operațiuni Speciale (BOS)…

- Asociația Artiștilor Plastici Campia Turzii, in parteneriat cu Primaria și Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii, organizeaza o noua expoziție, „Fantezie in culori”. Vernisajul expoziției va avea loc vineri, 22 octombrie, de la ora 18:00, in Sala de Ședințe a Palatului Cultural „Ionel Floașiu”…

- Primaria și Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii va invita joi, 6 octombrie 2022, de la ora 18:00, la un eveniment de suflet, dedicat Zilei Internaționale a Persoanelor Varstnice! Evenimentul va avea loc in Sala de Spectacole „Mircea Mihașan” a Palatului Cultural „Ionel Floașiu” din Municipiul…

- In aceasta seara, primarul Municipiului Campia Turzii, Dorin Lojigan a anunțat pe contul sau personal de Facebook ca a inceput reabilitarea unei noi strazi din Campia Turzii. Potrivit postarii primarului Lojigan, este vorba despre Tronsonul 3 al strazii Nicolae Titulescu din cartierul nou Șaratș. Chiar…

- Compania de Apa ARIES anunța intreruperea furnizarii apei potabile in data de 19.09.2022, intre orele 08:30 – 16:00, in municipiul Campia Turzii. Sunt afectate imobilele situate pe strada: – Gheorghe Barițiu nr. 40 și 40 B blocurile: E 120 și G Intreruperea furnizarii apei potabile este necesara pentru:…

- Lucrarile de modernizare a infrastructurii de apa și canalizare au continuat in luna septembrie in Municipiul Campia Turzii pe strazile: Tudor Vladimirescu- relining canalizare, Oțelarilor – reabilitare canalizare, Gheorghe Barițiu – reabilitare apa, Avram Iancu – subtraversare, Oituz – reabilitare…

- Astazi au inceput lucrarile de turnare a covorului asfaltic pe strada Mihail Sadoveanu din Municipiul Campia Turzii. Anunțul a fost facut de catre domnul primar, Dorin Lojigan, pe rețelele de socializare. Pana astazi, pe strada Mihail Sadoveanu a fost consolidata fundația strazii, montate bordurile…

- PMP Turda il acuza pe primarul Cristian Matei ca incearca sa dea vina pe consilierii turdeni ca ar fi aprobat mutarea statuii lui Avram Iancu din zona pietonala care este in centrul localitații, deși Consiliul Local nu ar fi discutat sau aprobat niciodata așa ceva. ”Primarul PNL Matei Cristian incearca…