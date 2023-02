Stiri pe aceeasi tema

- Lorient – Lens 1-2 (d.l.d) a fost ultimul meci din optimile Cupei Franței și a fost transmis in exclusivitate in AntenaPLAY. Oaspeții s-au impus la loviturile de departajare. Lens a invins-o pe Lorient la penalty-uri, dupa 1-1 in timpul regulamentar (Le Fee 84′ / Fulgini 21′). La loviturile de departajare,…

- Ruslan Malinovskyi a inscris un gol de poveste in Marseille – PSG. Ucraineanul a reusit o executie de senzatie in meciul inceputului de an din optimile Cupei Frantei, care a fost LIVE EXCLUSIV in AntenaPLAY. Mijlocasul ofensiv imprumutat de la Atalanta se simte excelent in Franta. Marcator in urma cu…

- Arouca – Sporting 1-2, partida din Cupa Ligii Portugaliei,. Partida a fost in format live video pe AS.ro, si in exclusivitate in AntenaPLAY. Sporting asteapta in finala ce se va disputa pe 28 ianuarie, in exclusivitate in AntenaPLAY, pe invingatoarea dintre FC Porto si Acdemico Viseu, ce se va disputa…

- Kylian Mbappe a marcat o „manita” de senzație in Cupa Franței, in exclusivitate in AntenaPLAY! Starul lui PSG s-a dezlanțuit in meciul cu Pays de Cassel, din „16-imil”. Mbappe a facut șah-mat defensiva micuței echipe de amatori din Franța și a marcat 5 goluri. Kylian Mbappe, „poker” de senzație in Cupa…

- Pays de Cassel – PSG 0-7. Spectacol total oferit de parizieni in Cupa Franței, in exclusivitate in AntenaPLAY! Kylian Mbappe s-a distrat cu micuța echipa din liga a 6-a și a marcat 5 goluri. PSG a obținut calificarea in optimile Cupei Franței in mare stil. Mbappe, Neymar și colegii au marcat pe banda…

- Lyon a invins-o cu 3-0 pe Chambery și s-a calificat in optimile Cupei Frantei Angers s-a impus si ea in partida cu FCOSK! Spectacolul total, in exclusivitate in AntenaPLAY. Patru partide din Cupa Frantei au fost transmise astazi pe AntenaPLAY, cat si in format live score, pe AS.ro. Ziua de fotbal s-a…

- Argentina este anchetata de FIFA pentru gesturile scandaloase facute de Emiliano Martinez dupa finala cu Franța. Deși naționala „pumelor” a avut o prestație foarte buna la turneul final, atitudinea nesportiva a portarului sud-american a umbrit din aceste merite. Argentina, anchetata de FIFA, dupa gesturile…

- Capitanul Croatiei, Luka Modrici, a declarat ca nationala tarii sale trebuie sa lupte pentru medalia de bronz la Cupa Mondiala din Qatar. "Trebuie sa ne odihnim si sa incercam sa castigam urmatorul meci. Am avut o Cupa Mondiala foarte buna si nu este niciodata o pedeapsa sa joci pentru nationala. Este…