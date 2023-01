Noi detalii ies la iveala in scandalul dintre Shakira și Pique. Presa din Spania a facut publice imagini in care mama starului de la Barcelona apare in timp ce o impingea cu mana in fața pe artista și ii facea semn sa taca. Langa ele se afla și Pique care, in tot acel timp, nu a intervenit, ba mai mult, a prferat sa intoarca privirea ca și cum nu ar vedea ce se intampla sub ochii lui.