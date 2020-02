Vești bune in ceea ce privește proiectul autostrazii Timișoara-Moravița. Calin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat, pe Facebook, ca astazi Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate, in valoare de peste noua milioane de lei. Acesta trebuie sa fie finalizat in cel mult 16 ani. Licitația […] Articolul A fost semnat contractul pentru studiul de fezabilitate al autostrazii Timișoara – Moravița a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .