Dominic Fritz spune ca are vești despre un drum foarte important pentru timișoreni și timișeni. In opinia sa, amenajarea unui drum de zece kilometri in doi ani este o realizare. „Avem și vești bune, la acest final de saptamana: CNAIR a semnat contractul, iar in doi ani vom avea un nou drum de legatura cu […] Articolul A fost semnat contractul pentru noua șosea de legatura intre autostrada A1 și Timișoara, pe direcția Sanandrei. Cand ar trebui sa fie data in circulație