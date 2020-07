Stiri pe aceeasi tema

- Felix Stroe, directorul general al Operatorului regional de apa și canalizare RAJA Constanța, care administreaza și serviciile de apa-canal din municipiul Onești, a semnat, vineri, 26 iunie, cu executantul lucrarilor, societatea OCSA Construcții și Infrastructura, Contractul de lucrari „Reabilitarea…

- Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, proiectul, in valoare de 104.022.631.88 lei, va fi realizat in 36 de luni si are ca principal obiectiv reabilitarea infrastructurii si suprastructurii caii de rulare tramvai pe tronsonul cuprins…

- Damen si Biroul Federal Pentru Inzestrare, Tehnologie Informationala si Asistenta a Bundeswehr (Bundesamt fur Ausrustung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr - Baainbw), au semnat contractul pentru constructia a patru fregate MKS-180 pentru marina germana, contract in valoare de 4,6 miliarde…

- CNAIR a semnat vineri contractul in valoare de aproape 69 de milioane de euro pentru proiectarea si executia subsectiunii 3C2, Chiribis - Biharia (km 30+550 - km 59+100), care face parte din Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea (Autostrada Transilvania).

- Patinoarul artificial din Municipiul Gheorgheni (județul Harghita) va fi modernizat, in urma unui contract de finanțare semnat astazi. Ce se schimba la patinoarul aflat pe str. Stadionului, nr. 11: acoperisul;extinderea tribunei, a spatiilor tehnice si a anexelor;realizarea cailor de evacuare necesare…

- A fost semnat Contractul de finanțare pentru expertiza proiectului privind reabilitarea Garii Regale din Curtea de Argeș. Zi istorica pentru Curtea de Argeș. Ieri, 18 mai 2020, ministrul liberal al Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor, Lucian Bode a semnat contractul de finanțare pentru…

- Consiliul Judetean Constanta a semnat, luni, contractul de lucrari cu un consortiu de constructori pentru reabilitarea drumului judetean DJ 223, in cadrul proiectului urmand sa fie realizate piste de bicicleta pe o lungime de peste 2,6 kilometri, trotuare si vor fi modernizate noua statii de autobuz.…

- Primarul municipiului Targoviște, Cristian Stan a anunțat intr-o postare pe pagina de socializare ca a fost semnat contractul de finanțarea europeana pentru proiectul de modernizare a sistemului de transport public din municipiul Targoviște. Este vorba despre un proiect in valoare de 122,743,134.13…