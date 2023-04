A fost semnat contractul pentru digitalizarea arhivei Primăriei Timișoara, pe bani europeni Primaria Timișoara a anunțat ca a fost semnat contractul pentru achiziționarea serviciilor de retrodigitalizare a arhivei, ceea ce inseamna ca municipalitatea incepe sa-și treaca documentele intr-o arhiva electronica. „Pentru protejarea datelor și facilitarea accesului cetațenilor, Primaria Timișoara iși va trece arhiva in format digital, in cadrul proiectului cu finanțare europeana: «Simplificarea procesului participativ și decizional […] Articolul A fost semnat contractul pentru digitalizarea arhivei Primariei Timișoara, pe bani europeni a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

