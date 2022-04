A fost semnat contractul pentru construirea unui nou corp de clădire pentru Școala Gimnazială nr. 13 din Freidorf O singura firma a fost interesata de construirea unui corp de cladire cu un etaj la Școala Gimnaziala nr. 13 din Timișoara, oferta venind din partea unei firme din Lugoj, iar astazi municipalitatea a anunțat semnarea contractului pentru acest proiect. Investiția in noua cladire se ridica la aproape 2,7 milioane de lei, fara TVA, mare […] Articolul A fost semnat contractul pentru construirea unui nou corp de cladire pentru Școala Gimnaziala nr. 13 din Freidorf a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

