- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ca Podul de la Braila va fi inaugurat la sfarsitul lunii iunie, urmand ca descarcarea in judetul Tulcea sa fie facuta pe varianta Macin, mentionand ca varianta Jijila va fi gata pana la finalul acestui an. “Undeva in iunie, in jur de 27 iunie, cine…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat ca incurajeaza ancheta privind inchirierea spatiilor comerciale la Aeroportul Otopeni, punctand ca a cerut in repetate randuri organizarea unei licitatii pentru acele spatii. „Nu (am fost citat ca martor – n.r.) si nici nu mi s-au cerut documente.…

- Prezent, joi dupa-amiaza, pe santierul lotului 2 al autostrazii A7, Sorin Grindeanu a declarat ca ”lucrurile incep sa se vada” in ceea ce priveste acest proiect. Ministrul a explicat ca pe primul lot al autostrazii lucrarile sunt realizate in proportie de 9-10%, in timp ce pe lotul al doilea, unde…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, in Prahova, ca incurajeaza „din tot sufletul” ancheta privind inchirierea spatiilor comerciale la Aeroportul Otopeni, punctand ca a cerut in repetate randuri organizarea unei licitatii pentru acele spatii.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, ca Romania nu pierde niciun euro din Planul National de Redresare si Rezilienta, iar legea privind reforma pensiilor speciale trebuie sa fie facuta tinand cont de realitatile din acest moment. „Intr-o reforma trebuie sa tii cont de realitatile care…

- „Ultimul din cele 7 Loturi ale A0 (100,7 km) este la un pas de a avea constructor desemnat! Comisia de evaluare a CNAIR a reconfirmat astazi pentru contractul de proiectare si executie a lucrarilor Lotului 1 din A0 Nord acelasi castigator, respectiv o Asociere romano – italiana. Valoarea lucrarilor…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunta ca joi a fost semnat contractul pentru proiectarea si executia lotului 3 al Inelului de Centura al Capitalei (A0 Nord), in lungime de 8,6 kilometri, care va asigura inclusiv legatura intre DN 2 (Afumati) si DN 3 (Cernica). Valoarea contractului este…

- ”A fost desemnat castigatorul contractului pentru constructia unui nou sector al liniei de metrou M6 care va asigura legatura cu Aeroportul International Henri Coanda. Contractul pentru proiectarea si executia sectiunii Tokyo – Aeroport Otopeni a fost atribuit unei Asocieri de constructori si proiectanti…