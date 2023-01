A fost semnat contractul de proiectare pentru podul de la Poiana Lacului „A fost semnat contractul de proiectare (P.A.C + P.T.E) pentru Podul de la Poiana Lacului de pe DN67B, km 75+800. De asemenea, s-a constituit garanția de buna execuție și se așteapta emiterea ordinului de incepere pentru aceasta faza. De la emiterea ordinului de incepere, proiectarea trebuie sa dureze maximum doua luni, dupa care se va cere finanțarea lucrarii și se va scoate la licitație execuția” anunța Consiliul Județean Argeș. Podul, care se afla in administrarea CNAIR, a fost distrus de inundațiile din 2014 și circulația se desfașoara pe un pod improvizat. „Nu pot decat sa le mulțumesc pentru… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

