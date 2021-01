Stiri pe aceeasi tema

- Articolul Lansare proiect „Consolidarea capacitații SPITALULUI CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEON DANIELLO in gestionarea crizei sanitare COVID-19” Cod SMIS 140142 apare prima data in Curierul National .

- Marți, 12 ianuarie 2021, Consiliul Județean Ialomița a aprobat in plenul unei ședințe extraordinare participarea Spitalului Județean de Urgența Slobozia la realizarea proiectului «Creșterea capacitații de gestionare a crizei sanitare COVID-19». Proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Valoarea…

- Articolul Lansare proiect „Consolidarea capacitații de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Cluj- Napoca in contextul extinderii pandemiei” apare prima data in Curierul National .

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, aflat in subordinea CJ Covasna, a depus un proiect in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, prin care a solicitat finantare din fonduri europene pentru cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare generata de noul coronavirus,…

- Președintele Consiliului Județean Bacau, Valentin Ivancea, a semnat, joi, la sediul Guvernului, contractul de finanțare – in valoare totala de 472 milioane euro (inclusiv TVA) – pentru aplicația pe apa/canalizare a județului Bacau. “Este incununarea unui efort administrativ inceput in urma cu peste…

- Președintele Consiliului Județean Bacau, Valentin Ivancea, a semnat, astazi, la sediul Guvernului contractul de finanțare – in valoare totala de 472 milioane euro (incl. TVA) – pentru aplicația pe apa/canalizare a județului Bacau. “Este incununarea unui efort administrativ inceput in urma cu peste 4…

- Articolul „Consolidarea capacitații sistemului medical public de gestionare a situației de urgența cauzata de criza COVID-19, in județul Caraș Severin”, cod SMIS 2014 + 13821 apare prima data in Curierul National .

- Ziarul Unirea Școala Gimnaziala „Lucian Blaga” Ocna Mureș va fi modernizata cu fonduri europene: A fost semnat contractul de finanțare de peste 12 milioane de lei Marți 18 noiembrie 2020 a fost semnat contractul de finanțare nr. 6352/2020 pentru proiectul „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii…