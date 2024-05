Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Cluj, prin operatorul regional de apa, a semnat contractul de finanțare pentru continuarea și finalizarea investițiilor demarate in infrastructura de apa și canal din județele Cluj și Salaj Administrația județeana a semnat prin Compania de Apa Someș S.A., operator regional aflat…

- Un comunicat – invitație de la Consiliul Județean Neamț primit la redacție devoaleaza o informație, aceea ca maine, 17 mai, va fi semnat contractul pentru noul spital județean din Neamț. ” Consiliul Județean Neamț va gazdui, vineri, 17 mai 2024, incepand cu ora 16.00, evenimentul in cadrul caruia va…

- Proiectul pentru renovarea energetica a caminului liceului din Navodari a fost inclus in lista publicata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pentru proiectele aprobate si finantate din PNRR. In cursul anului 2024. Primaria Navodari va elabora proiectul tehnic. De asemenea,…

- Contractul de finanțare pentru realizarea unui parc fotovoltaic in municipiul Suceava in zona Termica in valoare de peste 12 milioane de euro ar putea fi semnat in doua saptamani, a anunțat primarul Ion Lungu. El a precizat ca proiectul a trecut de primele doua etape, de eligibilitate și de evaluare…

- Astazi, la sediul Consiliului județean Dambovița a fost semnat impreuna cu președintele Administrației Fondului pentru Mediu (A.F.M.), Laurențiu Neculaescu, un contract de finanțare prin pentru achiziționa 17 microbuze școlare: 9 electrice și 8 hibride. Valoarea totala a finanțarii accesate prin programul…

- Anunt de presa: “Smart Lighting in Municipiul Baia Mare”- Municipiul Baia Mare a semnat in 19.12.2023 cu Administratia Fondului de Mediu contractul de finanțare aferent proiectului cu titlul “Smart Lighting in Municipiul Baia Mare”

- Social-democratul Calin Dobra spune ca actuala administrație județeana a inaugurat noua Maternitate Bega, de langa Spitalul Județean din Timișoara, la aproximativ cinci ani dupa ce el a semnat contractul de finanțare.