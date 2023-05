Reprezentanții Ministerului Sanatații și cei ai constructorului au semnat contractul de construire a unei cladiri noi in incinta Spitalului Clinic Județean de Urgența Pius Branzeu din Timișoara. Investiția va consta in construirea unei cladiri noi, in care sa funcționeze integrat Centrul de Arși, compus din șase paturi pentru mari arși, șase paturi pentru arși intermediari […] Articolul A fost semnat contractul de construire a centrului de mari arși de la Timișoara, care ar urma sa fie primul din țara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .