- Prezenta unui urs a fost semnalata miercuri dimineata in municipiul Petrosani, judetul Hunedoara. Autoritatile au emis un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea cetatenilor. Ursul a fost vazut in zona Cabanei Rusu, din Petrosani. La fata locului intervin jandarmi de la Inspectoratul de Jandarmi Judetean…

- Autoritatile au transmis, vineri seara, un mesaj RO-Alert, dupa ce a fost semnalata prezenta unui urs.”A fost semnalata prezenta unui urs, in Baile Tusnad. S-a transmis mesaj de avertizare RO-Alert”, a transmis, vineri seara, ISU Harghita.Sistemul de Telecomunicatii Speciale (STS) a anuntat, miercuri,…

- Autoritatile din Sibiu au transmis, duminica, un mesaj RO-Alert, dupa ce a fost semnalata prezenta unui urs in zona turistica Valea Avrigului. ”In jurul orei 15:30, pe numarul unic de urgenta 112 a fost semnalata prezenta unui urs pe raza localitatii Avrig, pe Valea Avrigului. La fata locului s-a deplasat…

- O locomotiva a luat foc vineri dimineața langa stația Petroșani. Vehiculul nu era in mișcare. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de pompieri. Pompierii de la ISU Hunedoara au fost anunțați ca un incendiu a izbucnit intr-o locomotiva garata langa stația Petroșani. La fața locului, ei…

- Jandarmii au intervenit la Cotofanesti, Parava si Oituz dupa ce a fost semnalata prezenta unor ursi in gospodarii sau pe strada, a informat, sambata, Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Bacau. ‘Noaptea trecuta, in jurul orei 00,10, in urma unui apel 112, un echipaj de jandarmerie a fost directionat…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Hunedoara, cei ai Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Petroșani, cu sprijinul polițiștilor din cadrul SAS, au pus marti in executare 11 mandate de perchezitii domiciliare in municipiul Petroșani și orașul…

- ISU Harghita anunța ca, marți, a fost semnalata prezența a 4 urși, in Cristuru Secuiesc, potrivit mediafax.„A fost semnalata prezența a 4 urși, in Cristuru Secuiesc”, transmite ISU Harghita.Autoritațile au transmis mesaj de avertizare Ro-Alert.