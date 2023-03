Stiri pe aceeasi tema

- ,,Sa nu se tulbure inima voastra; credeti in Dumnezeu, credeti si in Mine. In casa Tatalui Meu multe locasuri sunt. Iar de nu, v as fi spus. Ma duc sa va gatesc loc. Si daca Ma voi duce si va voi gati loc, iarasi voi veni si va voi lua la Mine, ca sa fiti si voi unde sunt Eu. Si unde Ma duc Eu, voi…

- Joi, 2 martie, se implinesc 31 de ani de la inceputul razboiului din stanga Nistrului. In aceasta dimineața, angajații Ministerului Afacerilor Interne i-au comemorat pe cei 89 de politisti cazuti pe campurile de lupta pentru apararea integritații Republicii Moldova. Conducerea MAI impreuna cu șefii…

- Oamenii de știința din Olanda au studiat datele a peste 75.000 de persoane care au murit in aceasta țara in ultimii 30 de ani. Astfel, au descoperit ca, deși speranța medie de viața a crescut, pragul maxim nu s-a modificat.Cercetatori olandezi au aratat ca durata maxima de viața pentru o femeie…

- S-au implinit 147 de ani de la momentul 19 februarie 1876, cind in micul sat Hobița din Peștișanii Gorjului se naștea Constantin Brancuși. Viața sa, a fost dupa propria sa expresie un infinit șir de miracole. Tanarul ucenic de la Craiova, care caștiga pariul ca o vioara facuta din lazi lemnoase de portocale…

- Miercuri seara, 15 februarie, un Mercedes a derapat de pe traseu și s-a izbit intr-un copac, la intrarea in Ghidighici. Impactul s-a produs la intersecția str. Victoriei și Ștefan cel Mare. Informația a fost confirmata pentru Realitatea.md de ofițera de presa a Poliției Capitalei, Natalia Stati. Astfel,…

- Ziua Unirii Principatelor Romane, eveniment istoric cunoscut sub numele de „Mica Unire”, va fi celebrata și la Bistrița. In Piața Unirii, se va desfașura o ceremonie militara și religioasa. La Dacia – concert folcloric. Ceremonia militara și religioasa publica dedicata Zilei Unirii Principatelor Romane…

- In epoca moderna, suntem bombardați cu informații despre un stil de viața cat mai sanatos. In ultima vreme s-au cristalizat 10 idei de baza, care sunt un reper pentru cei care vor sa aiba o viața lunga și echilibrata. Dar oare toate acestea sunt adevarate

- Actorul Mitica Popescu a incetat din viata marți, 3 ianuarie, la varsta de 86 de ani. El a fost casatorit timp de 22 de ani cu actrița Leopoldina Balanuța. In 1977, Mitica Popescu și-a unit destinele cu Leopoldina Balanuța. Fata de preot, Poldi, așa cum o alinta, i-a fost alaturi marelui actor, in ciuda…