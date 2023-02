Sebastian Burduja, ministrul Digitalizarii, a confirmat ca Romania s-a confruntat cu atacuri cibernetice venite din zona Rusiei in debutul invaziei in Ucraina, precizand ca acestea nu au fost unele sofisticate si nu au pus probleme. El a mentionat ca sistemul de aparare cibernetica al tarii noastre a functionat foarte bine. Sebastian Burduja a fost intrebat, miercuri, la Prima News, daca Romania s-a confruntat cu atacuri cibernetice venite de la Moscova sau din zona de influenta a Rusiei. “In debutul agresiunii rusesti, invaziei rusesti in Ucraina, au fost atacuri din zona ruseasca, sigur nu guvernamentale…