- „Centura nervilor intinși”. Așa poate fi caracterizata șoseaua care ocolește Capitala. Șantierele deschise pentru construirea de pasaje și modernizarea a zeci de kilometri de drum aproape ca au blocat traficul. Vestea buna pentru șoferi este ca la 1 octombre vor fi gata lucrarile la pasajului de la…

- Viața unui barbat in varsta de 40 de ani aflat in stop cardio-respirator a fost salvata in urma unei resuscitari reușite efectuate de catre membrii echipei de terapie intensiva mobila a Substației de Asistența Medicala Urgenta Centru.

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat ca incepand cu data de 9 august temepraturile incep sa creasca in toata țara. Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat cele specifice acestei perioade, in cea mai mare parte a țarii, dar cu o abatere termica pozitiva mai accentuata in…

- Imagini șocante din traficul din București, unde o șina de tramvai a ieșit din asfalt cu totul, dintre placi, dupa ce s-a dilatat de la caldura. Șina de tramvai ieșita din asfalt in centrul Capitalei Un noi incident a avut loc pe calea de rulare a tramvaielor din București, ingreunand traficul. O șina…

- CHIȘINAU, 8 iul - Sputnik. Pentru joi, 8 iulie, meteorologii anunța cer variabil și fara precipitații, iar vantul va sufla din nord spre est, de la slab la moderat. Totodata, vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica ridicata. Termometrele vor indica 27..30…

- DJ-ul olandez Armin van Buuren va concerta in Piata Constitutiei, pe 25 septembrie, in cadrul Sound of Bucharest, a anuntat artistul, luni. Van Buuren a venit in Romania pentru a-i intalni pe fani si pentru a face chiar el anuntul. Cei prezenti s-au bucurat de un live set pregatit special pentru…

- Caz inspaimantator in Capitala. Oamenii legii sunt in alerta. O femeie a fost injunghiata, episodul violent avand loc pe strada Dreptații, din București, din cate anunța Antena3. Echipaje de la salvare, dar și de polițiști și jandarmi au ajuns deja la fața locului. Revenim cu detalii! The post Caz șocant…

- In afara de Capitala, in multe zone ale țarii oamenii respira un aer toxic iar incendiile din ultimele zile nu fac decat sa creasca nivelul de poluare. Totodata, acțiunile ilegale ale celor care arunca gunoiul fara sa se gandeasca la consecințe ori ard deșeuri in mod ilegal, in tot felul de locuri,…