Echipa engleza FC Liverpool a invins sambata, pe teren propriu, formatia Southampton, scor 3-1, intr-un meci al etapei a 16-a din Premier League. Partida dintre Tottenham si Leeds s-a incheiat cu scorul de 4-3, conform news.ro.

In Camerun au fost organizate petreceri de amploare pentru a marca cele patru decenii de cand presedintele Paul Biya se afla la putere.

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a multumit miercuri seara omologului sau turc, Recep Tayyip Erdogan, pentru eforturile care au condus la decizia Rusiei de reactivare a Acordului privind exporturile de cereale pe Marea Neagra.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a declarat ca se va retrage de la echipa și din fotbal, dupa umilința in fața danezilor de la Silkeborg, asta dupa ce echipa sa a pierdut cu un rușinos 10-0 la general. Becali a spus ca nu mai are ce sa discute cu nimeni din club, nici macar cu Meme Stoica,…

Echipa belgiana Anderlect Bruxelles, viitoarea adversara a echipei FCSB in grupele Conference League, a pierdut duminica, in deplasare, cel de-al patrulea meci din acest sezon, 1-2 cu Westerlo, in etapa a opta din Jupiler Pro League, potrivit news.ro.

Sultanul Bruneiului, Hassanal Bolkiah, a devenit cel mai longeviv monarh din lume dupa moartea reginei Elisabeta a II-a, a anun'at vineri ziarul britanic Daily Mail.

Regina Elisabeta a II-a a fost cel mai longeviv monarh din istoria Marii Britanii și al doilea cel mai longeviv din intreaga lume insa, decenii mai tarziu, o decizie luata in anii '60 inca apasa asupra ei.

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a stins la varste de 96 de ani. Ea a fost cel mai longeviv moarh britanic din istorie. Regina Elisabeta a II- a fost cel mai longeviv monarh din istoria Marii Britanii, ocupand tronul din 1952. Ea marcat prfund epoca in care a domnit conducand imperiul…