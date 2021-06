Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care a atacat un șofer cu o crosa de golf a fost plasat sub control judiciar. Incidentul s-a produs duminica pe o strada din București, iar agresorul a fost identificat marți. Polițiștii o cauta și pe insoțitoarea agresorului. Procurorii au decis miercuri sa-l plaseze sub control…

- Medicul din Alba, care a refuzat recoltarea de probe biologice, plasat sub CONTROL JUDICIAR: Acesta mai fusese condamnat pentru conducere sub influența alcoolului Medicul de 45 de ani, din Alba Iulia, care a refuzat, in cursul zilei de joi sa se supuna testarii cu aparatul etilotest și sa-i insoțeasca…

- Alex Bodi a fost arestat in noimebrie 2020 intr-un dosar deschis pentru trafic de persoane și proxenetism. Afaceristul este plasat sub control judiciar in acest moment și are cateva interdicții pe care trebuie sa le repecte pana la finalizarea procesului in care este implicat, astfel ca un pas greșit…

- Adjunctul șefului Poliției Mioveni a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind cercetat intr-un dosar de incompatibilitate. Acesta ar fi fost fost implicat in activitatea economica a doua firme,...

- Un barbat de 31 de ani, din Alba Iulia, care ar fi violat o tanara de 22 de ani, in seara de 11 mai, a fost plasat sub control judiciar de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, dupa ce in prealabil a fost reținut timp de 24 de ore, de polițiști. Procurorii au […] Citește Un barbat…

- DNA a inceput urmarirea penala și l-a plasat sub control judiciar pe fostul ministru al Mediului, Costel Alexe. Acesta nu are voie sa paraseasca țara. Actualul președinte al Consiliului Județean Iași s-a autosuspendat din funcția de conducere din PNL.

- Informați de ultima ora! Antena Stars a anunțat in urma cu cateva secunde, in exclusivitate, ca Alex Bodi ramane in continuare in arest la domiciliu. Astfel, controversatului om de afaceri i-a fost respinsa cererea de a fi plasat sub control judiciar.

- Judecatoarea de la Judecatoria Chisinau, invinuita de ”trafic de influenta”, dupa ce a fost prinsa in flagrant cu luare de mita, a fost eliberata provizoriu sub control judiciar pentru 60 de zile, iar conducatorul agentului economic, acuzat de ”corupere activa” - a fost plasat in arest la domiciliu…