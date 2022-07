Stiri pe aceeasi tema

- MOLDOVA NOUA – Dunca si-a indeplinit o promisiune: incepand de luni se reiau cursele intre Moldova Noua și Usije, Serbia. Vor fi doua curse zilnice, insa numarul acestora va putea fi suplimentat la cerere! De la Moldova Noua se va pleca la orele 9:00, respectiv 16:30, cursele retur urmand a pleca de…

- Numarul turistilor straini care au vizitat Romania in luna mai a acestui an a fost de patru ori mai mare decat in perioada similara a anului trecut, a afirmat, marti, ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Daniel Cadariu.

- Dupa prima ediție a Balkan Fest din 2019, manifestarea a luat o pauza din cauza pandemiei, dar va fi reluata vara aceasta la Berzasca, in Clisura Dunarii. „Este unic in Romania, cu interpreți de cea mai mare valoare de pe ambele maluri ale Dunarii, programat in perioada 15-17 iulie 2022. Pregatim un…

- Programul social “Litoralul pentru toți”, ajuns la ediția cu numarul 40, incepe pe 22 mai, data de la care turiștii se pot caza in hotelurile din stațiunile autohtone de la Marea Neagra cu tarife ce pornesc de la 34 de lei pe noapte de persoana, prețurile fiind cu pana la 70% mai mici decat cele din…

